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Алла Пугачева напугала Максима Галкина за семейным завтраком

Телеведущий смеялся над детьми, но сам стал «жертвой» розыгрыша.

Алла Пугачева напугала Максима Галкина за семейным завтраком
Алла Пугачева и Максим Галкин/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах можно увидеть слегка помятого юмориста, который, судя по всему, только проснулся. За столом на кухне можно увидеть детей звездного семейства, которые завтракают.

«А я себя снимаю, а не тебя», — говорит Максим Галкин, обращаясь к своему сыну. «Да. Я наутро после премии, вот видишь, какой. Так что не тебя я снимаю, а себя. Ну что? Что деточка! Это кто там смеется? Вот и мне весело. Мама говорит бред», — заявил телеведущий. В это время на кухне появляется Примадонна и лицо телеведущего сразу становится серьезным. Пугачева между тем подошла сзади к Галкину и напугала его: «Вау!» Лиза и Гарри Галкины в это время задорно смеются.

Отметим, что Максим Галкин регулярно делится в соцсетях подробностями жизни звездного семейства. Не так давно он уезжал с концертами в Израиль. Телеведущий очень расстраивался, что не имеет возможности видеть своих детей. При этом Алла Пугачёва развернула невиданную активность в соцсетях. В один из дней вместе с Лизой и Гарри она отправилась кататься на резиновых лодках. Сыну Галкина даже удалось поймать три рыбки.

После возвращения домой Максим Галкин приготовил для родных шикарный плов. Всем известно, что юморист любит готовить. Он не упустил возможности порадовать родных вкусным обедом.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Алла Пугачева напугала Максима Галкина за семейным завтраком
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