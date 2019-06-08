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Племянница принцессы Дианы обручилась с пожилым миллионером

28-летняя Леди Китти Спенсер не скрывает кольцо с огромным бриллиантом.

Племянница принцессы Дианы обручилась с пожилым миллионером
Леди Китти Спенсер помолвлена. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Леди Китти Спенсер – старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы. Но титул и фамильные поместья девушка не унаследует, все это по праву первородства должно перейти к ее младшему брату Луи, виконту Алтропу.

Леди Китти публично заявляла, что подобные традиции гендерного неравенства ее не беспокоят, да и бедствовать 28-летней модели определенно не придется. Как стало известно, красавица обручилась со своим бойфрендом – владельцем стомиллионного состояния Майклом Льюисом.

Избранник племянницы Леди Ди старше ее на 32 года, свой капитал он преумножает, управляя собственной компанией – брендом Whistles, производящим одежду. Пара не скрывала своих отношений, а недавно на безымянном пальце левой руки Леди Китти появилось обручальное кольцо.

Роскошную драгоценность двоюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри продемонстрировала на благотворительном балу-маскараде Cash & Rocket в Лондоне. Огромный бриллиант удачно дополнил образ девушки – черное вечернее платье и изысканную маскарадную маску, наполовину закрывающую лицо.

Для поклонников, которых очень интересуют подробности личной жизни родственницы Дианы, помолвка оказалась сюрпризом. А кто-то в обсуждениях в соцсети не преминул напомнить, что пожилой мужчина годится Леди Китти в отцы, поэтому вряд ли станет для нее хорошей парой.

По материалам ES Insider.

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Китти СпенсермиллионерпомолвкаПринцесса Диана
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Племянница принцессы Дианы обручилась с пожилым миллионером
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