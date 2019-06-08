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С красной дорожки — в роддом: у участницы «МУЗ-ТВ» отошли воды

Рэпер Natan помог девушке, у которой начались схватки.

С красной дорожки — в роддом: у участницы «МУЗ-ТВ» отошли воды
Рэпер Natan помог роженнице на красной дорожке "МУЗ ТВ"

Хип-хоп исполнитель NATAN проявил себя как истинный джентльмен, придя на помощь к девушке, у которой начались схватки прямо во время фотокола на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Рэпер за день до этого появился перед журналистами в окружении дам на сносях.

Такой оригинальный ход артист лейбла Black Star придумал в поддержку своего дебютного альбома с символичным названием «9», который рэпер любовно назвал своим «первенцем». Репортерам также было предложено угадать, кто из девушек на самом деле ждет малыша.

Впрочем, разгадка пришла сама собой — одна из участниц флешмоба стала рожать прямо на красной дорожке. Артист лейбла Black Star NATAN не ожидал, что его задумка с презентацией дебютного альбома закончится вызовом скорой.

У девушки начались схватки и отошли воды. Пока скорая ехала, музыкант не отходил от участницы флешмоба ни на шаг и переживал не меньше самой будущей мамочки.

NATAN явно не предполагал, что может оказаться в таком положении. К счастью, все обошлось и роженицу благополучно доставили в больницу, пишет «7 дней».

Напомним, что в скором времени второй раз отцом станет и владелец Black Star Тимати — его возлюбленная Анастасия Решетова беременна. У музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса, которая родилась от отношений с Аленой Шишковой.

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С красной дорожки — в роддом: у участницы «МУЗ-ТВ» отошли воды
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