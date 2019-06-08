Солист «На-На» прокомментировал идею о суде после отравления Алибасова

Он отмечает, что химическое средство легко перепутать с газированным напитком.

Уже который день врачи в НИИ скорой помощи имени Склифосовского борются за жизнь Бари Алибасова, который по роковой случайности выпил жидкость для очистки труб. Из-за этого он получил множественные ожоги внутренний органов. Врачи характеризуют его состояние как тяжелое, он находится в реанимации.

Семья Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Это решение поддержал и солист музыкальной группы «На-На» Владимир Политов. Исполнитель отмечает, что бутылку с этим химическим средством легко перепутать с газированным напитком, пишут «РИА Новости».

Политов утверждает, что раньше средство выпускали в обычной упаковке. Жидкость была темного цвета и имела резкий запах. Сейчас же, по его словам, на ее крышке даже нет защитной защелки.

«Если бутылку повернуть надписью назад и не читать надпись, то она выглядит как бутылка с соком. Там пузырьки какие-то» — цитируют солиста группы «РИА Новости».

Добавим, ранее сообщалось, что Алибасова из-за ухудшения состояния подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но близкие пациента эту информацию опровергли.