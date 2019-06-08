Садальский рассказал малоизвестные факты о Джуне и ее сыне

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал малоизвестные факты о целительнице Джуне. Ровно четыре года назад она ушла из жизни. Садальский опубликовал снимок, который был сделан десять лет назад, в день рождения Джуны. Дело в том, что целительница на протяжении многих лет отмечала свой день рождения на могиле сына Вахо, который погиб в 2001 году. После трагедии всей ее жизни Джуна стала накрывать столы прямо около могилы сына. При этом дирекция Ваганьковского кладбища не возражала.

Садальский отметил, что с момента, когда была сделана фотография прошло всего десять лет, но нет уже в живых ни Джуны, ни парня, который на снимке стоит за ее спиной. Это подписчик блога Садальского. Молодого человека зовут Сергей. Он работал электриком и погиб два года назад от удара током.

Актер также заметил, что рядом с могилой Джуны и Вахо он недавно заметил новую плиточку в стене с именем дочери журналиста Льва Новоженова Александры. Молодая и талантливая художница ушла из жизни в январе. По предварительным данным, она страдала онкологическим заболеванием.

Садальский рассказал, что Вахтанг не был родным сыном Джуны. У нее нет его фотографий в детстве, однако женщина безумно обожала ребенка. По его словам, Джуна очень привязалась к Вахо. Он же стал копией своей матери, которую обожал. Целительница в последние годы жизни любила рисовать. Сына они изображала на своих работах живым, а себя рядом с ним умершей.