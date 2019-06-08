НОВОСТИ

Поклонник сравнил Анну Седокову с Леонардо Ди Каприо

Так подписчик поддержал певицу, которой не удалось завоевать заветную тарелку на музыкальной премии.

Поклонник сравнил Анну Седокову с Леонардо Ди Каприо
Анна Седокова Фото: EAST NEWS

Вчера, 7 июня, в Москве состоялась грандиозная премия «МУЗ-ТВ». В каждой номинации были сильные конкурсанты. Лидером одной из них, «Лучшее женское видео», стала Полина Гагарина с клипом «Выше головы». Среди ее конкурентов были Ольга Бузова и Анна Седокова, которые не скрывают огорчения.

Ранее телеведущая «Дома-2» уже поделилась с поклонниками своими переживания о поражении на музыкальной премии. Вслед за ней об этом в блоге написала Анна Седокова. Она поддержала Ольгу Бузову и отметила, что, несмотря на неудачу, будет усердно работать и дальше.

«Друзья, мы не взяли премию в этом году. Спасибо за поддержку! Спасибо за все эти годы. Будем работать. Будем создавать дальше. Будем творить. Я поздравляю всех с праздником! Ольга Бузова с твоей энергией, она бесконечна! А я лечу к малышу с температурой. Ведь я мама, и это самое важное. Спасибо. Все будет! Просто нужно ещё больше работать!» — написала исполнительница Instagram.

Звездные коллеги и поклонники заверили певицу, что в будущем она обязательно одержит победу. Один из подписчиков даже сравнил Седокову с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, который также далеко не сразу получил желанный «Оскар». Такое сравнение рассмешило исполнительницу.

«Ди Каприо сколько «Оскара» ждал, таки дождался» — написал один из поклонников.

Напомним, в канун премии «МУЗ-ТВ» Анна Седокова опубликовала в блоге откровенное фото. На нем исполнительница предстала без одежды, часть ее тела прикрывала лишь гитара.

Вам может быть интересно:

Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ» Гагарина похвасталась призом за победу над Бузовой на МУЗ-ТВ

Тэги:

Анна СедоковаОльга БузоваПолина ГагаринаПремия МУЗ ТВ 2019Премия Муз-ТВ
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонник сравнил Анну Седокову с Леонардо Ди Каприо
Интересно?
Поделись с друзьями: