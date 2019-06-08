Поклонник сравнил Анну Седокову с Леонардо Ди Каприо

Так подписчик поддержал певицу, которой не удалось завоевать заветную тарелку на музыкальной премии.

Вчера, 7 июня, в Москве состоялась грандиозная премия «МУЗ-ТВ». В каждой номинации были сильные конкурсанты. Лидером одной из них, «Лучшее женское видео», стала Полина Гагарина с клипом «Выше головы». Среди ее конкурентов были Ольга Бузова и Анна Седокова, которые не скрывают огорчения.

Ранее телеведущая «Дома-2» уже поделилась с поклонниками своими переживания о поражении на музыкальной премии. Вслед за ней об этом в блоге написала Анна Седокова. Она поддержала Ольгу Бузову и отметила, что, несмотря на неудачу, будет усердно работать и дальше.

«Друзья, мы не взяли премию в этом году. Спасибо за поддержку! Спасибо за все эти годы. Будем работать. Будем создавать дальше. Будем творить. Я поздравляю всех с праздником! Ольга Бузова с твоей энергией, она бесконечна! А я лечу к малышу с температурой. Ведь я мама, и это самое важное. Спасибо. Все будет! Просто нужно ещё больше работать!» — написала исполнительница Instagram.

Звездные коллеги и поклонники заверили певицу, что в будущем она обязательно одержит победу. Один из подписчиков даже сравнил Седокову с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, который также далеко не сразу получил желанный «Оскар». Такое сравнение рассмешило исполнительницу.

«Ди Каприо сколько «Оскара» ждал, таки дождался» — написал один из поклонников.

Напомним, в канун премии «МУЗ-ТВ» Анна Седокова опубликовала в блоге откровенное фото. На нем исполнительница предстала без одежды, часть ее тела прикрывала лишь гитара.