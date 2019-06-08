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Лолита на МУЗ-ТВ встала на колени и начала собирать доллары

Их раскидал по сцене во время своего номера Филипп Киркоров.

Лолита на МУЗ-ТВ встала на колени и начала собирать доллары
Лолита/globallookpress.com

Певица Лолита стала одной из главных действующих лиц церемонии награждения музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Вручая приз в одной из номинаций вместе с продюсером Иосифом Пригожиным, она неожиданно встала на колени и начала собирать фальшивые доллары, которые были разбросаны на сцене.

Лолита собирала фальшивые доллары во время МУЗ-ТВ/globallookpress.com

Отметим, что фальшивые деньги раскидал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров во время своей песни «Цвет настроения черный». «Блин, мне скучно!» — заявила артистка, потрясая смятыми бумажками.

Сама Лолита в этот вечер спела одну из своих хитовых композиций – «Раневская». Некоторые из гостей церемонии даже всплакнули. Песня ппулярной исполнительницы, надо признать, очень пронзительная.

Добавим, что на церемонию Лолита пришла в розовой накидке-плаще от дизайнера Игоря Гуляева. Под ней у Милявской можно было разглядеть черное боди, красиво утянувшее ее формы. После номера артистку проводили под громогласные крики «Молодец!» и «Самая настоящая!» сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Иосиф ПригожинЛолитаПремия МУЗ ТВ 2019Филипп Киркоров
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Лолита на МУЗ-ТВ встала на колени и начала собирать доллары
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