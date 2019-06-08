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Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчикам Анастасии Костенко не понравился купальник.

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

После опровержения слухов о своей беременности жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась с подписчиками снимком в купальнике. В кадре 25-летняя модель предстала в бикини оранжевого цвета. Волосы Костенко собрала в высокий хвост и заплела в косу.

«Расслабься и успокойся», – подписала фото модель.

Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника. По мнению фанатов, бикини скрыло роскошную грудь девушки. Другие поклонники и вовсе раскритиковали фотографию за неудачный фон.

«Купальник не удачный, цвет не идет»; «Неудачное фото»; «Купальник яркий, красивый, только верх немного подводит. Если бы были завязочки через шею – смотрелся бы лучше», – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, у звездной пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко в 2018 году родилась дочь. Малышку назвали Миланой. После родов модель быстро пришла в форму и заявила, что мечтает о втором ребенке. По словам Анастасии Костенко, они с мужем готовы стать родителями погодок.

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Анастасия Костенко в купальникеДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
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Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини
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