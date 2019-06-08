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Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

За рэпера приз получил его отец Александр Толмацкий.

Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Децл/globallookpress.com

Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ». На сцену, чтобы получить приз, вышел отец Кирилла Толмацкого Александр. Он заметил, что вдова его сына, а также внук не смогли присутствовать на торжественной церемонии. Причины, почему им не удалось это сделать, он уточнять не стал.

Децл получил премию на «МУЗ-ТВ»/globallookpress.com

Генеральный директор премии «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров во время речи перед вручением приза Александру Толмацкому сказал, что в данном случае какие-то слова не нужны. «Обо всем скажут ваши аплодисменты, ваша любовь и уважение к этому артисту», — заметил Давлетяров.

Отметим, что кроме Александра Толмацкого в зале присутствовали брат и сестра Децла. Как сказал Александр Толмацкий, люди должны любить друг друга. Он отметил, что нужно не забывать говорить теплые слова своим родителям, сообщает портал muz-tv.ru.

Добавим, что у Александра Толмацкого были очень непростые отношения с сыном. Они не общались много лет, разойдясь во взглядах на творчество. Сейчас Толмацкий-старший в ссоре с женой Децла и своим внуком Тони. Он обвинил женщину в том, что она не дает ему видеться с сыном рэпера.

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Тэги:

Александр ТолмацкийАрман ДавлетяровДецлПремия МУЗ ТВ 2019
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Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
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