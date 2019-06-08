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Виктория Лопырева похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

Российская модель продемонстрировала подарок Игоря Булатова.

Виктория Лопырева похвасталась кольцом с огромным бриллиантом
Виктория Лопырева. Фото: globallookpress.com

35-летняя Виктория Лопырева объявила о завершении декретного отпуска. Официальная представительница FIFA прилетела во Францию, где проходит женский чемпионат мира по футболу. Знаменитая блондинка опубликовала фотографию из Парижа, показав шикарное кольцо из белого золота с огромным бриллиантом. Лопырева на вопрос одной из подписчиц рассказала, что подарок ей преподнес отец ее ребенка, бизнесмен Игорь Булатов.

Модель рассказала подписчикам, что впервые присутствует на женских футбольных соревнованиях. Лопырева отметила высокий уровень подготовки спортсменок. По ее словам, матчу предшествовала эффектная церемония открытия.

«Незабываемое аэрошоу! Франция, вперед! С первой победой», – написала Виктория Лопырева в Instagram.

Ранее модель побывала с возлюбленным на гала-ужине по случаю открытия чемпионата мира по футболу среди женщин. На мероприятии присутствовал и французский президент Эммануэль Макрон.

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Виктория Лопырева похвасталась кольцом с огромным бриллиантом
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