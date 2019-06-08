Юлию Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке

Участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ведет активный блог в Instagram, где часто делится с подписчиками секретами женской красоты. Артистка много времени уделяет уходу за кожей и занятиям в спортивном зале. Но недавно Михалкова призналась, что часто силком тащит себя на тренировки.

«Вряд ли найдется миллион отговорок, чтобы не идти в зал! Хотя найдется, конечно. Но я предпочитаю бороться с ленью и держать себя в форме! Хотя порой нелегко! Особенно сложно после большого перерыва. И бег дается не так легко, и штанга будто тяжелее», — рассказывает в своем блоге артистка.

Пост она сопроводила коротким роликом из спортивного зала, где выполняет упражнение со штангой. Нужно сказать, что далеко не все подписчики участницы «Уральских пельменей» прониклись рассказом Михалковой. Несколько поклонников обратили внимание на не совсем уместный образ актрисы.

«Мне одно непонятно, удобно разве с распущенными волосами заниматься? Еще и накрашенной? Против Юлии ничего не имею, но вид меня смущает»; «Я занимаюсь с собранными волосами, иначе рискую полысеть. А макияж и подавно плавно стекает за пазуху. Смысла в нем не вижу в зале», — комментируют пост подписчики.

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Так категорично к внешнему виду Юлии отнеслись далеко не все. Большинство подписчиков считают, что артистке не стоит обращать внимание на такую критику.

Напомним, уже который месяц поклонники и представители шоу-бизнеса обсуждают раскол в коллективе «Уральские пельмени». Два его участника, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, решили отделиться от команды и теперь выступают самостоятельно. Вместе «Уральские пельмени» появляются только на шоу телеканала СТС.