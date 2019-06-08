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Ольга Бузова пошутила, что премию «МУЗ-ТВ» можно закрывать

Она считает, что вряд ли кому-то удастся переплюнуть ее выход с верблюдами.

Ольга Бузова пошутила, что премию «МУЗ-ТВ» можно закрывать
Ольга Бузова/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram опубликовала снимок, на котором она предстала в виде восточной принцессы. Напомним, что звезда оригинально появилась на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Перед певицей шли верблюды, украшенные расшитыми синими и красными накидками. Ведущая «Дома-2» восседала на паланкине, который несли мужчины в восточных одеждах.

Бузова пошутила, что МУЗ-ТВ можно закрывать/instagram.com/buzova86/

«Можно после этого выхода закрывать эти премии», — пошутила под снимком певица.

Отметим, что победа в номинации «Лучшее женское видео», вопреки многим прогнозам, досталась вовсе не Ольге Бузовой, а Полине Гагариной. Многие поклонники телеведущей «Дома-2» посчитали такой результат несправедливым. Когда Полина Гагарина выходила на сцену, то слышались крики: «Бузова!», «Бузова!» Победительница проекта «Фабрика звезд-2» не могла их не слышать.

Позже журналисты спрашивали Гагарину, как она относится к такой реакции зрителей. Певица предпочла уйти от ответа, но заметила, что главный приз у нее в руках, а значит, все обсуждения и спекуляции на эти темы бессмысленны и беспочвенны. Интересно, что позже Бузова призналась, что расстроена своим поражением. В Instagram она отметила, что премия «МУЗ-ТВ» — это соревнование и ей хотелось бы победить. Она уверена, что главный успех ждет ее в будущем.

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Тэги:

Ольга БузоваПолина ГагаринаПремия МУЗ ТВ 2019
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Ольга Бузова пошутила, что премию «МУЗ-ТВ» можно закрывать
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