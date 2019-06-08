Гагарина похвасталась призом за победу над Бузовой на МУЗ-ТВ

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram опубликовала снимок, на котором она стоит с тарелкой. Главный приз на премии «МУЗ-ТВ» ей достался в номинации «Лучшее женское видео» за композицию «Выше головы». На фотографии Гагарина стоит в коротком синем платье и улыбается. Снимок сделал певец Алишер.

Отметим, что главной соперницей Полины Гагариной в этой номинации считалась Ольга Бузова с песней «Wi-Fi». Когда Гагарина выходила на сцену, то многие фанаты телеведущей «Дома-2» скандировали ее имя, намекая, что именно она достойна победы.

После церемонии журналисты поинтересовались у Гагариной, слышала ли она эти крики. Певица разнервничалась и заявила, что не намерена обсуждать этот момент. Тарелка, как она сказала, у нее в руках, а это в данной ситуации самое главное.

Между тем Ольга Бузова в соцсетях отметила, что расстроена своим поражением. При этом она считает, что все главные победы у нее впереди. Также исполнительница, которая сегодня одна из немногих, кто собирает полные стадионы, сказала, что после премии у нее состоялся разговор с мамой, и та не смогла сдержать слез, потому что была расстроена поражением дочери.