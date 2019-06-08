Ани Лорак не сожалеет о расставании с супругом

Если бы можно было вернуться в прошлое, то певица ничего не стала менять.

Певица Ани Лорак призналась, что не сожалеет о событиях, которые произошли с ней в прошлом. В том числе и о расставании с мужем Муратом Налчаджиоглу. По ее словам, если бы можно было вернуться в прошлое, то она прожила все события, которые с ней случились, еще раз. «Не изменила бы не секунды! И даже какие-то неприятные моменты – это же мой опыт. Никому его не отдам!» — заметила исполнительница.

Певица также рассказала, что обязательно сегодня берет с собой, когда выходит из дома телефон. По ее словам, жизнь без гаджетов в современном мире уже невозможна. Певица всегда испытывает чувство вины, если опаздывает на встречу. Она терпеть не может заставлять себя ждать. Если все же опаздывает, то обязательно приносит извинения собеседнику.

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Звезде не нравится, когда с ней подходит знакомиться неприятный человек. Это прежде всего касается манеры поведения. Лорак не переносит хамство, наглость и фразу типа «О, так это же ты, как тебя там…» Она старается избегать подобных встреч и знакомств, хотя и признает, что порой они в ее жизни случаются.

Исполнительница сказала, что никогда не стала бы есть мозг любимому мужчине. Она считает это бесполезным занятием. «Мы либо понимаем друг друга, либо нет», — отметила она. У исполнительницы всегда бегут мурашки по телу, когда она слушает проникновенную музыку. Особенно ту, которая идет от сердца, сообщает «СтарХит».