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Ани Лорак не сожалеет о расставании с супругом

Если бы можно было вернуться в прошлое, то певица ничего не стала менять.

Ани Лорак не сожалеет о расставании с супругом
Ани Лорак с бывшим мужем/globallookpress.com

Певица Ани Лорак призналась, что не сожалеет о событиях, которые произошли с ней в прошлом. В том числе и о расставании с мужем Муратом Налчаджиоглу. По ее словам, если бы можно было вернуться в прошлое, то она прожила все события, которые с ней случились, еще раз. «Не изменила бы не секунды! И даже какие-то неприятные моменты – это же мой опыт. Никому его не отдам!» — заметила исполнительница.

Лорак не сожалеет, что рассталась с мужем/globallookpress.com

Певица также рассказала, что обязательно сегодня берет с собой, когда выходит из дома телефон. По ее словам, жизнь без гаджетов в современном мире уже невозможна. Певица всегда испытывает чувство вины, если опаздывает на встречу. Она терпеть не может заставлять себя ждать. Если все же опаздывает, то обязательно приносит извинения собеседнику.

Звезде не нравится, когда с ней подходит знакомиться неприятный человек. Это прежде всего касается манеры поведения. Лорак не переносит хамство, наглость и фразу типа «О, так это же ты, как тебя там…» Она старается избегать подобных встреч и знакомств, хотя и признает, что порой они в ее жизни случаются.

Исполнительница сказала, что никогда не стала бы есть мозг любимому мужчине. Она считает это бесполезным занятием. «Мы либо понимаем друг друга, либо нет», — отметила она. У исполнительницы всегда бегут мурашки по телу, когда она слушает проникновенную музыку. Особенно ту, которая идет от сердца, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Ани ЛоракМурат Налчаджиоглусемейная жизнь
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