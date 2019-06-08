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Адвокат Жорин объяснился за фотографии с репетиции похорон Алибасова

Правозащитник хотел таким способом поддержать продюсера группы «На-На».

Адвокат Жорин объяснился за фотографии с репетиции похорон Алибасова
Сергей Жорин/globallookpress.com

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, зачем он выложить на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с репетиции похорон Алибасова. Как он отметил, таким образом он хотел поддержать продюсера. Как добавил Сергей Жорин, сам он сейчас не находится в России, поэтому лишен возможности прийти в больницу к Алибасову и поддержать его. Как считает правозащитник, когда продюсер выйдет из медикаментозного сна, то прочитает его пост и посмеётся. Адвокат уверен, что легендарный продюсер переживёт еще многих своих злопыхателей, сообщает РИА «Новости».

Алибасов пребывает в медикаментозном сне уже несколько дней/globallookpress.com

Напомним, что недавно в Сети появились фотографии, на которых видно траурную церемонию, состоящую из солистов группы «На-На». У всех музыкантов убитый вид. Они в темных очках. В гробу лежит Бари Алибасов.

Интересно, что семь лет назад экстравагантный продюсер сам решил зачем-то отрепетировать собственные похороны. Жорин также публиковал снимок, на котором Алибасов держит на руках кота. Как он отмечал, животного уже давно нет в живых.

Врачи уже несколько дней борются за жизнь продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Он выпил ядовитую жидкость, перепутав ее с йогуртом. Как отмечала его близкая подруга писательница Лена Ленина, Алибасов за последнее время стал плохо слышать и видеть. Кроме того, у продюсера накопилось много других проблем со здоровьем.

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Бари АлибасовЛена ЛенинаСергей Жорин
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Адвокат Жорин объяснился за фотографии с репетиции похорон Алибасова
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