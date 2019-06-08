Бари Алибасову готовятся сделать очередную гастроскопию

Врачам необходимо понять, как ведут себя в организме язвы и ожоги.

Сын Бари Алибасова заявил, что в ближайшее время его отцу сделают очередную гастроскопию. Врачам необходимо понять, как ведут себя язвы и ожоги в пищеводе продюсера. Бари Алибасов-младший заметил, что состояние его отца по-прежнему тяжелое. Он находится в медикаментозном сне. При этом все ждут, когда продюсер группы «На-На» проснется.

Личный врач доктора Марият Мухина сообщила, что операция на пищеводе продюсеру не понадобится. Однако в больнице он пробудет как минимум месяц. По ее словам, прогнозы врачей на данный момент благоприятны.

Между тем супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителями злосчастного «Крота». Именно эту жидкость выпил Алибасов, после чего и почувствовал себя плохо. По словам актрисы, упаковку жидкости необходимо менять, потому что она очень напоминает питьевой йогурт, сообщает «Комсомольская правда».

За состоянием здоровья Бари Алибасова в эти дни следит вся страна. На днях легендарный продюсер отпраздновал очередной день рождения. Ему исполнилось 72 года. Добавим, что недавно адвокат Сергей Жорин публиковал снимки с репетиции похорон продюсера. Семь лет назад Алибасов решил зачем-то отрепетировать траурную церемонию.