НОВОСТИ

Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды

Певица призналась журналистам на премии МУЗ-ТВ, что столкнулась с предательством.

Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды
Ани Лорак. фото: globallookpress

Ани Лорак победила в номинации «Лучшее концертное шоу». Певица пришла на премию МУЗ-ТВ 2019 вместе с 7-летней дочерью Софией. Артистка была счастлива получить награду. Она гордится своим шоу «Дива», над которым работала больше года. Ани Лорак заверила, что отметит победу шампанским.

Ани Лорак с дочерью. фото: Юлия Кирина
Ани Лорак с дочерью. фото: Юлия Кирина

После вопросов журналистов о недавнем роспуске команды певица подтвердила слухи. Ани Лорак призналась, что сократила состав команды неслучайно. Она опровергла домыслы и заявила, что не увольняла всех людей — лишь двух человек. Ани Лорак не хотела об этом говорить, но подтвердила, что уволенные воровали её деньги.

«Я столкнулась с предательством. Так получилось, что и в личной жизни, и в профессиональной. Но жизнь продолжается», — рассказала Ани Лорак.

Ани Лорак с дочерью. фото: Юлия Кирина
Ани Лорак с дочерью. фото: Юлия Кирина

Певица призналась, что теперь ей нужны новые профессионалы в коллективе. Ани Лорак добавила, что справляется с трудностями благодаря поддержке семьи – дочери и своих родителей. Напомним, актриса в недавнем времени пережила развод.

Вам может быть интересно:

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Васильев сравнил белое платье Лорак с балетной пачкой Ани Лорак показала редкое фото с дочерью

Тэги:

Ани ЛоракАни Лорак с дочерьюПремия МУЗ ТВ 2019
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды
Интересно?
Поделись с друзьями: