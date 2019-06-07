Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды

Ани Лорак победила в номинации «Лучшее концертное шоу». Певица пришла на премию МУЗ-ТВ 2019 вместе с 7-летней дочерью Софией. Артистка была счастлива получить награду. Она гордится своим шоу «Дива», над которым работала больше года. Ани Лорак заверила, что отметит победу шампанским.

После вопросов журналистов о недавнем роспуске команды певица подтвердила слухи. Ани Лорак призналась, что сократила состав команды неслучайно. Она опровергла домыслы и заявила, что не увольняла всех людей — лишь двух человек. Ани Лорак не хотела об этом говорить, но подтвердила, что уволенные воровали её деньги.

«Я столкнулась с предательством. Так получилось, что и в личной жизни, и в профессиональной. Но жизнь продолжается», — рассказала Ани Лорак.

больше по теме Ани Лорак уволила свою команду и сократила число концертов Ближайшие выступления певицы состоятся только в августе.

Певица призналась, что теперь ей нужны новые профессионалы в коллективе. Ани Лорак добавила, что справляется с трудностями благодаря поддержке семьи – дочери и своих родителей. Напомним, актриса в недавнем времени пережила развод.