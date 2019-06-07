НОВОСТИ

Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ

После вручения приза продюсер разругался с подписчиками в Instagram.

Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

Иосиф Пригожин получил приз в почетной номинации «Лучший продюсер десятилетия». После продюсер признался, что работает 32 года в индустрии, поэтому награда для него особенно ценна. Он подчеркнул, что многие его друзья и коллеги достойны тарелки, но вручили награду именно ему.

Иосиф Пригожин. фото: Юлия Кирина
Иосиф Пригожин. фото: Юлия Кирина

На животрепещущий вопрос о его отношениях с Филиппом Киркоровым Пригожин заявил, что никакого серьёзного конфликта между ними не было. Просто они оба слишком чувствительны к словам.

«Не важно, кто из нас сделал первый шаг. Важно, что мы пожали руки. У нас никогда не было никакой войны. Просто мы эмоциональные», — сказал Иосиф Пригожин.

Также продюсер поделился наболевшей проблемой. Дело в том, что его преследует сумасшедшая фанатка. По словам Пригожина, женщина испортила ему номер — она выскочила на сцену во время дуэта Валерии и Егора Крида. Женщина ходит за Пригожиным по пятам и не раскрывает своего имени. Продюсер не знает, как от неё избавиться.

После вручения премии канал МУЗ-ТВ опубликовал фотографию победителя. На любой негативный комментарий Иосиф Пригожин отвечал потоком ругательств. Подписчики в Instagram решили, что Пригожин слишком уж эмоционально реагирует на критику незнакомых людей.

Пригожин ругается в комментариях. Скриншот: nstagram.com/muztv/
Пригожин ругается в комментариях. Скриншот: nstagram.com/muztv/

Вам может быть интересно:

Пригожин не обошел вниманием совместное фото Рудковской с Биланом «Неужели уже 15 лет?!»: Николаев поздравил Пригожина и Валерию с годовщиной Валерия вспомнила судьбоносную встречу с Пригожиным в ресторане «Ваниль»

Тэги:

Иосиф ПригожинИосиф Пригожин последние новостиПремия МУЗ ТВ 2019
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: