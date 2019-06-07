Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ

Иосиф Пригожин получил приз в почетной номинации «Лучший продюсер десятилетия». После продюсер признался, что работает 32 года в индустрии, поэтому награда для него особенно ценна. Он подчеркнул, что многие его друзья и коллеги достойны тарелки, но вручили награду именно ему.

На животрепещущий вопрос о его отношениях с Филиппом Киркоровым Пригожин заявил, что никакого серьёзного конфликта между ними не было. Просто они оба слишком чувствительны к словам.

«Не важно, кто из нас сделал первый шаг. Важно, что мы пожали руки. У нас никогда не было никакой войны. Просто мы эмоциональные», — сказал Иосиф Пригожин.

Также продюсер поделился наболевшей проблемой. Дело в том, что его преследует сумасшедшая фанатка. По словам Пригожина, женщина испортила ему номер — она выскочила на сцену во время дуэта Валерии и Егора Крида. Женщина ходит за Пригожиным по пятам и не раскрывает своего имени. Продюсер не знает, как от неё избавиться.

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После вручения премии канал МУЗ-ТВ опубликовал фотографию победителя. На любой негативный комментарий Иосиф Пригожин отвечал потоком ругательств. Подписчики в Instagram решили, что Пригожин слишком уж эмоционально реагирует на критику незнакомых людей.