Гагарина вырвала победу у Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Многие фанаты Ольги Бузовой рассчитывали, что именно она станет победительницей премии МУЗ-ТВ 2019 в номинации «Лучшее женское видео» с песней «Wi-Fi». Однако ведущую «Дома-2» обошла Полина Гагарина. Она стала обладательницей приза благодаря клипу «Выше головы». Напоминаем, что наш корреспондент работает в этот вечер на дорожке музыкальной премии.

Когда Полина Гагарина выходила на сцену за заветной тарелкой, зрительный зал скандировал имя Ольги Бузовой. Певица постаралась сохранить спокойствие, но её раздражение было заметно. Она призналась, что не ожидала победы, и не сразу поняла, что выбрали именно ее.

Полина Гагарина поблагодарила режиссера клипа. Когда журналисты спросили у певицы, тяжело ли было обойти в борьбе Бузову, певица возмутилась в ответ. Она сказала, что метафора не подходящая, и она не хочет обсуждать ведущую «Дома-2».