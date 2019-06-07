Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу

Дима Билан стал обладателем премии МУЗ-ТВ 2019. Певец выиграл в номинации «Лучшее видео» на песню «Молния». Билан обошел Лободу, Киркорова, Ани Лорак и других коллег.

Недавно Дима Билан узнал, что астролог предсказал ему будущее композитора. Артист признался, что действительно пишет музыку, но пока не думал включать её в собственные песни. Также певец рассказал, что периодически обращается к одному и тому же астрологу за консультациями.

Дима Билан также увлекается китайской философией – ба-цзы. Разновидность фен-шуй помогает предсказать судьбу по дате рождения. Певец подтвердил, что древняя практика помогает ему в жизни.

больше по теме Билан ответил на самый популярный вопрос о личной жизни Певец пообщался с поклонниками на откровенные темы.

Кроме того, Дима Билан поделился планами на лето. Он собирается прокатиться на лодке по Средиземному морю и посетить концерты в Лондоне. Певец не забывает проводить время с сестрой Анной Белан. Девушка учится на режиссера в Лос-Анджелесе и планирует связать свою жизнь с музыкой. Билан сказал, что не будет помогать Анне. По его мнению, сестра должна самостоятельно добиться успеха.