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Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу

Об этом певец рассказал журналистам на премии МУЗ-ТВ.

Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу
Дима Билан. фото: globallookpress

Дима Билан стал обладателем премии МУЗ-ТВ 2019. Певец выиграл в номинации «Лучшее видео» на песню «Молния». Билан обошел Лободу, Киркорова, Ани Лорак и других коллег.

Дима Билан. фото: Юлия Кирина
Дима Билан. фото: Юлия Кирина

Недавно Дима Билан узнал, что астролог предсказал ему будущее композитора. Артист признался, что действительно пишет музыку, но пока не думал включать её в собственные песни. Также певец рассказал, что периодически обращается к одному и тому же астрологу за консультациями.

Дима Билан также увлекается китайской философией – ба-цзы. Разновидность фен-шуй помогает предсказать судьбу по дате рождения. Певец подтвердил, что древняя практика помогает ему в жизни.

Кроме того, Дима Билан поделился планами на лето. Он собирается прокатиться на лодке по Средиземному морю и посетить концерты в Лондоне. Певец не забывает проводить время с сестрой Анной Белан. Девушка учится на режиссера в Лос-Анджелесе и планирует связать свою жизнь с музыкой. Билан сказал, что не будет помогать Анне. По его мнению, сестра должна самостоятельно добиться успеха.

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астрологияДима БиланДима Билан последние новостиПремия МУЗ ТВ 2019фэн-шуй
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Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу
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