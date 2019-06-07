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Жена Алибасова подает в суд на производителей жидкости для очистки труб

Лидия Федосеева-Шукшина таким образом хочет уберечь слабовидящих людей и маленьких детей, которые могут перепутать яркую бутылку кислоты с лимонадом.

Жена Алибасова подает в суд на производителей жидкости для очистки труб
Бари Алибасов. фото: globallookpress

4 июня Бари Алибасов случайно сделал глоток из бутылки со средством по очистке труб. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени. Он до сих пор остается в реанимации. Артиста погрузили в медикаментозный сон.

День рождения продюсеру пришлось встретить в палате. После произошедшего у Федосеевой-Шукшиной обострились проблемы с сердцем.

Супруга Бари Алибасова подала в суд на компанию, которая производит жидкость по очистке труб «Крот», сообщает портал «ОА». Федосеева-Шукшина уверена, что инцидент может повториться со слабовидящими людьми или детьми. Из-за цветной упаковки пострадавшие могут принять кислоту за любой другой напиток. Об этом заявил представитель Алибасова и группы «На-На».

«Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа», производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», — подтвердил PR-директор Вадим Горжанкин телеканалу «Звезда».

Напомним, Алибасов решил прочистить трубы в душевой кабине. Во время домашних хлопот продюсер вместо лимонада по ошибке выпил жидкость «Крот».

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Жена Алибасова подает в суд на производителей жидкости для очистки труб
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