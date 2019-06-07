Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Ирина Слуцкая стала гостьей премии МУЗ-ТВ 2019. Спортсменка выбрала для церемонии темно-фиолетовое платье в пол. Наряд свободно струится ниже груди, однако не смог спрятать округлившийся живот.

Ксения Собчак встретила Слуцкую на красной ковровой дорожке. Ведущая церемонии решила выведать правду об ее интересном предложении, однако фигуристка отказалась что-либо комментировать.

«Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии — это лучший способ подтвердить это. Да?» — спросила Ксения Собчак.

В ответ фигуристка уклончиво ответила ,что сейчас не время для заявлений. Также Ирина Слуцкая не разрешила Собчак подержаться за свой живот. Согласно одной из шутливых примет, если женщина подержится за живот беременной, то скоро и сама окажется в положении.

Специальный корреспондент портала Teleprogramma.pro Юлия Кирина работает на дорожке премии МУЗ-ТВ 2019 и подтверждает: интересное положение спортсменки невозможно не заметить. Ориентировочно, Ирина Слуцкая находится на 5-6 месяце беременности. Отметим, что подписчики Слуцкой в Instagram уже давно поздравляют ее с третьей беременностью.