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Ержан Максим появился на премии МУЗ-ТВ с мамой

Гульмира Алибек и победитель шоу «Голос. Дети» посетили премию МУЗ-ТВ. Эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro они рассказали о своих планах.

Ержан Максим появился на премии МУЗ-ТВ с мамой
Ержан Максим. фото: INSTAGRAM.COMMAKSIM_ERJAN

Ержан Максим и его мама стали гостями премии МУЗ-ТВ. Эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro Гульмира Алибек поделилась планами победителя шестого сезона проекта «Голос. Дети».

Ержан Максим с мамой. фото: Юлия Кирина
Ержан Максим с мамой. фото: Юлия Кирина

Мама Ержана Максима не подтвердила, что юный певец поедет на передачу «Х-Фактор» в Великобританию. Гульмира Алибек заметила, что, возможно, в будущем Ержану удастся посетить Англию. Пока что они не уверены, сбудутся ли их планы.

«Он талантливый мальчик, я ничего специально не делала для того, чтобы он пел и прославился. Ержан будет давать первый сольный концерт в Астане, но зарабатывает немного. Богом одаренный мальчик, много трудится», — рассказала Гульмира Алибек корреспонденту Teleprogramma.pro

Ержан Максим. фото: Юлия Кирина
Ержан Максим. фото: Юлия Кирина

Напомним, Ержан Максим стал одним из девяти победителей шоу «Голос. Дети». Первый канал наградил всех финалистов призом в миллион рублей каждому. Неожиданное решение для программы приняли после скандала с дочерью Алсу. Несмотря на подтвержденный вброс голосов, дочь Алсу также признали победительницей проекта.

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Тэги:

«Х-Фактор»Ержан МаксимПремия МУЗ ТВ 2019
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Ержан Максим появился на премии МУЗ-ТВ с мамой
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