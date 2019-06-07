Ержан Максим появился на премии МУЗ-ТВ с мамой

Гульмира Алибек и победитель шоу «Голос. Дети» посетили премию МУЗ-ТВ. Эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro они рассказали о своих планах.

Ержан Максим и его мама стали гостями премии МУЗ-ТВ. Эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro Гульмира Алибек поделилась планами победителя шестого сезона проекта «Голос. Дети».

Мама Ержана Максима не подтвердила, что юный певец поедет на передачу «Х-Фактор» в Великобританию. Гульмира Алибек заметила, что, возможно, в будущем Ержану удастся посетить Англию. Пока что они не уверены, сбудутся ли их планы.

«Он талантливый мальчик, я ничего специально не делала для того, чтобы он пел и прославился. Ержан будет давать первый сольный концерт в Астане, но зарабатывает немного. Богом одаренный мальчик, много трудится», — рассказала Гульмира Алибек корреспонденту Teleprogramma.pro

Напомним, Ержан Максим стал одним из девяти победителей шоу «Голос. Дети». Первый канал наградил всех финалистов призом в миллион рублей каждому. Неожиданное решение для программы приняли после скандала с дочерью Алсу. Несмотря на подтвержденный вброс голосов, дочь Алсу также признали победительницей проекта.