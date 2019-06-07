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Топ-25: Меган Маркл оказалась влиятельнее Елизаветы II

Герцогиня Сассекская обошла королеву в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании.

Топ-25: Меган Маркл оказалась влиятельнее Елизаветы II
Фото: globallookpress.com

Меган Маркл обладает большим влиянием, нежели сама королева Елизавета II. К такому выводу пришел журнал Vogue, составивший рейтинг самых влиятельных женщин, чья деятельность и мировоззрение меняют Великобританию к лучшему.

В списке издания оказались 25 прекрасных дам. Компанию герцогине Сассекской составили Наоми Кэмпбелл, актрисы Оливия Коулман и Фиби Уоллер-Бридж, ведущая Эмили Мейтлис и другие известные в Англии женщины. Любопытно, что Кейт Миддлтон не вошла в рейтинг, несмотря на ее активную благотворительную работу. Нет в списке и Елизаветы II.

Журнал назвал вклад Меган Маркл «революционным». Жену принца Гарри похвалили за ее «феминистические идеалы», здоровый образ жизни и современный подход к материнству, благодаря которому первенец пары надежно огражден от назойливого внимания публики. В целом же Vogue оценил герцогиню как «очень современную принцессу», сообщает The Sun.

Меган Маркл попадает в этот рейтинг второй раз подряд. Как отмечает Express, возможно, в этом году на решение журнала повлияла и твердая политическая позиция герцогини. Накануне она, в отличие от всех остальных членов королевской семьи, так и не встретилась с президентом США Дональдом Трампом в ходе его трехдневного визита в Лондон.

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Топ-25: Меган Маркл оказалась влиятельнее Елизаветы II
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