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«Бари находится в дреме»: подруга Алибасова рассказала о его состоянии

Близкие продюсера пообщались с порталом Teleprogramma.pro

«Бари находится в дреме»: подруга Алибасова рассказала о его состоянии
Бари Алибасов / Global Look Press

Несколько дней назад общественность шокировала страшная новость — Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб и был экстренно госпитализирован.

Состояние создателя группы «На-На» было настолько тяжелым, что ему сделали промывание желудка прямо в машине «скорой». На помощь медикам даже приехали токсикологи.

В дальнейшем в Сети появлялась разная информация о состоянии Алибасова. Некоторые издания писали, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Якобы Бари Каримович больше не может самостоятельно дышать.

Однако эту информация в интервью порталу Teleprogramma.pro вскоре опровергли сын артиста и его подруга. Они отметили, что состояние Алибасова — тяжелое, но стабильное. Пока никаких ухудшений не наблюдалось. Сейчас продюсер находится в медикаментозном сне, чтобы не страдать от болей.

«Бари Каримович находится в дреме, в медикаментозном сне. У него очень сильный болевой синдром, и современные обезболивающие позволяют уснуть, чтобы не страдать от болей <…> Бари дышит самостоятельно, не нужно выдумывать сказки про искусственную вентиляцию легких», — поделилась с нашим корреспондентом подруга артиста Марият Мухина.

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«Бари находится в дреме»: подруга Алибасова рассказала о его состоянии
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