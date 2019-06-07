Супругу миллиардера затравили в соцсетях из-за гримасы Бейонсе

Бейонсе вместе с супругом Джей Зи на днях посетили баскетбольный матч NBA. На спортивное мероприятие их пригласила жена владельца клуба Golden State Warriors Джо Лейкоба Николь Каррен. Вся троица сидела и смотрела состязание в первом ряду.

Оператор то и дело «выхватывал» певицу с супругом. Один из моментов, когда Николь наклонилась через Бейонсе к ее супругу, попал в кадр. Видео тут же разошлось по Сети.

Когда жена миллиардера обратилась в рэперу, то камера запечатлела «каменное» лицо Бейонсе, которая после раздраженно повела плечами, как бы отталкивая «соперницу» от своего благоверного.

Поклонники королевы R&B не смогли пройти мимо такого явного посягательства на «собственность» их любимицы.

Николь вернулась после матча домой и обнаружила в Instagram поток угроз от фанатов певицы, вплоть до физической расправы. В результате жене Лейкоба пришлось заблокировать свой аккаунт.

Репортер Рамона Шелбурн заявила, что только что говорила с Николь и «та была в слезах». «Она сказала, что ей пришлось закрыть свой аккаунт», — рассказала журналистка.

На самом же деле Каррен просто наклонилась спросить у Бейонсе и ее мужа, не принести ли им воды. Так как в зале было шумно, то Джей Зи, который сидел рядом с женой, не расслышал вопрос и девушке пришлось наклониться, чтобы повторить его.

«Между нами не было никакой враждебности», — завила Николь Шелбурн. «Я просто хотела проявить гостеприимство», — цитирует женщину Page Six.

Перед тем, как удалить свой аккаунт, Каррен написала: «Мы должны помогать и поддерживать друг друга».