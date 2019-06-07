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Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа

Супруг певицы возмущен ее съемками для мужских журналов.

Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа
Анна Плетнева. Фото: globallookpress.com

Экс-солистка группы «Лицей» и участница коллектива «Винтаж» Анна Плетнева может завершить карьеру в шоу-бизнесе. Этого настоятельно требует муж певицы, предприниматель Кирилл Сыров.

Мужчина не пользуется соцсетями, поэтому не видит откровенных снимков супруги, которые она публикует в своих блогах. Недовольство бизнесмена вызывает появление 41-летней артистки на обложках мужских изданий.

Анну по праву считают одной из самых соблазнительных российских звезд, а журнал Maxim не раз включал ее в топовую пятерку красивейших артисток страны. Мужа не устраивает, что на его полуобнаженную избранницу на страницах журналов любуются сотни тысяч мужчин, поэтому ранее он взял с нее обещание, что откровенных фотосессий больше не будет.

Запрет Плетнева нарушила, появившись на обложке нового номера Playboy. В первый же день после начала продаж, сообщает «СтарХит», возмущенный супруг закатил ей скандал. Согласилась ли Анна на требование мужчины уйти из шоу-бизнеса, неизвестно.

Между тем, своей профессии звезда предана. В декабре Плетнева попала в больницу с диагнозом легионеллез – серьезным инфекционным заболеванием, поражающим легкие. Но даже тогда она не стала отменять запланированные концерты.

«Я ведь не только «плохая девочка», но еще и «сильная девочка», – цитирует певицу сайт «Дни.ру».

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PlayboyАнна Плетнёвагруппа ВинтажЛицейпевица
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Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа
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