Отмечающий 54-летие Михаил Шац рассекретил юную «возлюбленную»

Популярного шоумена и его супругу Татьяну Лазареву не раз разводили СМИ.

7 июня популярный телеведущий Михаил Шац отмечает день рождения — ему исполнилось 54 года. После довольно значительного перерыва шоумен снова вернулся в эфир канала СТС с семейной программой «Дело было вечером».

Однако, несмотря на редкое появление на телевидении, публике забыть о любимом юмористе страны не давали вездесущие журналисты, которые бесчисленное количество раз «разводили» Михаила с его женой, не менее популярной артисткой Татьяной Лазаревой.

Масла в огонь подливал и тот факт, что последние четыре года супруги живут в разных странах: Татьяна — в Испании, а Михаил — в России. При этом Шаца нередко подозревали в адюльтере, так как он часто появлялся в кафе и ресторанах с юной «возлюбленной».

больше по теме Михаил Шац признался в нехватке романтики после расставания с Лазаревой Артист объяснил, почему он и его супруга живут в разных странах.

Однако ведущий быстро положил всем слухам конец: единственная юная красотка, с которой его могут увидеть, — это его старшая дочь Соня.

Шац и Лазарева в браке уже 20 лет. Татьяна уехала в Испанию, чтобы быть рядом с дочерью Антониной, которая получает там образование. А Михаил остался помогать старшему сыну Степану и дочери Соне в Москве.

Кстати, расстояние отнюдь не испортило отношения: семья часто летает друг к другу в гости, а также общается по Скайпу.