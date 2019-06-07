Загитова за 10 минут испекла торт в эфире японского телешоу

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, на личной страничке в Instagram рассказала, как проводит свободное время в Японии между выступлениями на льду. Подопечная Этери Тутберидзе посетила съемочную площадку одного из тв-шоу, где продемонстрировала свои кулинарные способности. 17-летняя Алина собственноручно испекла торт, примерив алый фартук.

«Сегодня тортик делала на японском ТВ. У меня было всего 10 минут», — отметила Загитова.

К слову, ранее чемпионка показала в Японии номер «Кармен», который она откатала под живую музыку, пишет Sportmail. В одном из своих недавних интервью Алина Загитова говорила о том, что перед прокатом короткой и произвольной программы на Олимпиаде в Пхенчхане она тщательно следила за весом. Фигуристка не могла позволить себе набрать даже лишний грамм, так это отразилось бы на выполнении сложнейших элементов. Алина практически ничего не ела.