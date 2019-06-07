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Семья Фриске может лишиться авторских прав на песни Жанны

Благотворительный фонд, которому родные певицы обязаны вернуть крупную сумму, предложил новые возможности погашения многомиллионного долга.

Семья Фриске может лишиться авторских прав на песни Жанны
Семье Жанны Фриске предложили отказаться от прав на ее творчество. Фото: globallookpress.com

Конфликт родственников скончавшейся от рака Жанны Фриске и «Русфонда» может завершиться в ближайшее время. Семье певицы предложили новый способ расплатиться с многомиллионным долгом.

Руководство фонда согласно получить в счет задолженности авторские права на видео и песни Жанны, доставшиеся после ее смерти семье, а также возможность использования ее имени и фотографий. На время заимев такие права, «Русфонд» сможет получать прибыль или, к примеру, устраивать благотворительные мероприятия с упоминанием исполнительницы.

Договориться об этом с отцом и матерью Фриске оказалось непросто, отмечает «Комсомольская правда». Но надежды фонд не оставляет.

Ранее суд обязал родных Жанны вернуть перечисленный им 21 миллион рублей. При этом взыскать нужную сумму приставы должны были с родителей и маленького сына певицы Платона. Первым погасил задолженность сторона мальчика. Как напоминает сайт «Дни.ру», отец ребенка Дмитрий Шепелев за восемь миллионов рублей продал свою долю в коттедже, который он вместе с женой когда-то приобрел за городом.

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Семья Фриске может лишиться авторских прав на песни Жанны
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