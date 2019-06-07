Представитель Алибасова не подтвердил ухудшение состояния здоровья у продюсера

По словам Вадима Горжанкина, в медикаментозном сне он пробудет еще несколько суток.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин не подтвердил ухудшение самочувствия продюсера. По его словам, он по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Горжанкин добавил, что в состоянии медикаментозного сна Алибасов пробудет еще сутки, а, возможно, двое. Все будет зависеть от реакций организма, сообщает ТАСС.

Напомним, что Бари Алибасов оказался на больничной койке 4 июня. Он случайно сделал глоток химикатов, перепутав их с соком, после чего она понадобилась помощь врачей.

Между тем близкая подруга продюсера писательница Лена Ленина отмечала, что за последние годы Алибасов стал очень плохо видеть и слышать. Не исключено, что он просто поторопился в тот момент, когда взял в руки упаковку, схожую с соком. Также, по словам Лениной, у продюсера целый букет других заболеваний. Впрочем, она не стала о них распространяться.

Любопытно, что семь лет назад Алибасов вдруг зачем-то решил отрепетировать собственные похороны. Адвокат Сергей Жорин недавно делился фотографиями с траурного события. На кадрах можно увидеть убитых горем солистов группы «На-На». Жорин заметил, что Алибасов переживет еще многих своих врагов и злопыхателей. Он пожелал продюсеру здоровья.