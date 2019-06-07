СМИ: находящийся в коме Бари Алибасов перестал дышать самостоятельно

Госпитализированному в НИИ Склифосовского Бари Алибасову стало хуже. Как сообщили СМИ, продюсер больше не может самостоятельно дышать. Из-за отказа дыхательной системы медики были вынуждены перевести его на искусственную вентиляцию легких.

больше по теме Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым Бывший коллега жестко высказался о продюсере в день его рождения.

Создатель группы «На-на» продолжает оставаться в медикаментозной коме. В лекарственный сон его погрузили накануне, чтобы организм не испытывал чрезмерной нагрузки, а внутренние органы могли быстрее восстановиться.

Напомним, у Бари Каримовича – серьезный химический ожог пищевода, а также желудка. После того, как он по ошибке выпил средство для устранения засоров в трубах, перепутав его с соком, его экстренно доставили в медучреждение, где врачи продолжают бороться за его здоровье. До сих пор его состояние оценивалось как стабильное, но тяжелое.

После случившегося с продюсером поползли упорные слухи о том, что его могли отравить. Якобы кто-то намеренно подменил едким веществом прохладительный напиток, который он выпил. Но сын артиста заверил, что мотива для такого злодеяния ни у кого не могло быть. Просто бутылка с жидкостью оказалась яркой и красивой, пишет сайт argumenti.ru.

«У него дома, если что-то стоит у раковины, то это пьется», – говорит Бари Алибасов-младший.

Об ухудшении состояния продюсера сообщает Telegram-канал Mash.