Игорь Корнелюк поведал о любовных похождениях в молодости

Композитор вел разгульную жизнь, в чем честно когда-то признался супруге. А сегодня и зрителям программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Известный композитор Игорь Корнелюк стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей супруге и любовных похождениях, которых было очень много в его молодости.

По его словам, со своей единственной супругой Мариной он познакомился, когда учился в консерватории. Она пела в хоре. Между молодыми людьми вспыхнул роман. «Я помню, как Марина подошла в один из дней ко мне и сказала, что им нужно поговорить. Так до сих пор и не знаю, о чем она хотела тогда поговорить. Мы оба влюбились. Вскоре на свет появился сын Антон. Я очень не высыпался. Засыпал прямо в метро, на парах. Стипендии на жизнь не хватало. Я брал деньги в долг и записывал песни. Дома появлялся нечасто, но Марина ко всему относилась с пониманием», — рассказал Корнелюк.

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Певец и композитор признался, что когда пришла слава, то в жизни появились и искушения. Прежде всего — это женщины во время бесконечных гастролей. «Мне хотелось новых впечатлений, эмоций. Марина у меня умница. Ко всему адекватно относилась и скандалов не устраивала. Да и не все правда, что обо мне судачат люди. Серьезных измен почти не было», — заметил он.

По прошествии многих лет Корнелюк осознал, что совершал в жизни ошибки, за которые ему до сих пор стыдно. Он даже ходил к духовному отцу, с которым разговаривал по поводу своих измен. Композитор признает, что решение жениться на Марине было самой большой удачей в его жизни.