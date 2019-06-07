Букингемский дворец, оказывается, не такое и безопасное место

Елизавета II с нетерпением ждет встречи с подданными во время официального празднования ее 93-летия. В субботу, 8 июня, английская королева посмотрит торжественный военный парад и по традиции поприветствует британцев с балкона Букингемского дворца.

Однако всемирно известная архитектурная достопримечательность, в которой проживает Ее Величество, является далеко не самым безопасным местом для королевской семьи. В этом уверен бывший дворецкий королевы Пол Баррелл, прослуживший в Букингемском дворце много лет.

Мужчина вспомнил об инциденте, который произошел в 1982 году. Тогда безработный британец по имени Майкл Фаган проник в покои Елизаветы, ловко обойдя систему безопасности. Злоумышленник разбудил мирно почивавшую королеву и на протяжении десяти минут беседовал с ней на отвлеченные темы. А сработавшую сигнализацию охрана просто отключила, посчитав, что она включилась по ошибке.

«Он сел на ее кровать, и она успокоила его, поговорив с ним», — рассказал Баррелл.

Елизавета попыталась вызвать полицию, но по телефону ей никто не ответил, поскольку было очень раннее утро. При этом телохранителя, обязанного дежурить у ее двери, на посту почему-то не оказалось. Положение спас слуга, который вывел Фагана и сдал охране.

Пока мужчина забирался в королевскую спальню через открытое окно, он поранился. Как вспоминает Баррелл, которому королева рассказала о случившемся лично, ее беспокоило не то, что ночной визитер мог с легкостью ее зарезать или задушить подушкой, а испорченное постельное белье, куда попали капли крови Фагана.

Конечно, охрану после случившегося удвоили, а британский министр внутренних дел подал в отставку. Но, как считает Баррелл, с тех пор в плане безопасности изменилось не слишком многое.

«Если вы полагаете, что Букингемский дворец — одно из самых безопасных мест на планете, вы глубоко заблуждаетесь», — цитирует пожилого дворецкого Express.

По счастью, рядом с Елизаветой продолжает оставаться тот самый личный слуга, избавивший ее от незваного гостя. Пол Уайбрю, которого в народе с любовью называют «Высокий Пол», и сейчас сопровождает монархиню во время ее выходов в свет.