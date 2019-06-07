Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым. По ее словам, у нее миллиард знакомых, миллион приятелей, но друзей — единицы. Одним из таких людей, как раз является продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. По ее словам, он самоотверженный, отзывчивый, мудрый, ироничный, остроумный, опытный, обаятельный, щедрый и добрый человек.

Ленина отметила, что у них с Алибасовым какая-то кармическая связь. Они прекрасно понимают друг друга. Даже неприятности с ними случаются почти одновременно. Дело в том, что в тот день, когда продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком, она умудрилась упасть с лошади.

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Ленина объяснила, что многие не понимают, как можно было выпить зловонную жидкость, которая по цвету никак не похожа на сок. «В свои 72 года Бари Каримович почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится. Я опущу подробности о его других проблемах со здоровьем, потому что они не имеют отношения к вопросу о том, как можно не почувствовать дурной запах химии и не прочитать этикетку отравы», — отметила писательница.

Бари Алибасов сейчас находится в медикаментозном сне. Он получил ожоги четвертой степени пищевода после того, как выпил ядовитую жидкость, перепутав ее с соком. Врачи делают все возможное, чтобы спасти продюсера, который накануне, 6 июня, отмечал 72-й день рождения.

Отметим, что сейчас серьезные проблемы со здоровьем испытывает и супруга Алибасова – 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Ей совсем нельзя нервничать. Сейчас у нее проблемы с сердцем. Кстати, ранее стало известно, что она не может попасть в палату к Алибасову. Перед тем, как ввести его в медикаментозный сон медики заявили, что продюсеру нужен полный покой. Встреча с любимым человеком могла негативно сказаться на его самочувствии в такой непростой момент, поэтому доктора решили перестраховаться.