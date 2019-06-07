Мария Захарова назвала Соболь «животным»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сделала необычное заявление, предположительно касающееся конфликта между соратницей Навального Любовью Соболь и главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова не уточнила, что говорила именно о представительнице оппозиционного движения, однако фолловеры поняли ее именно так.

«Мария вы богиня троллинга», «Ой, Мария, да вы у нас мастер завуалированных аналогий», — написали в комментариях.

Напомним, Маргарита Симоньян была госпитализирована, вероятно по причине угрозы беременности. Ухудшение самочувствия главного редактора RT произошло после столкновения с Лобовью Соболь на пороге радиостанции «Эхо Москвы», куда Симоньян пришла на эфир. Соратница Алексея Навального настаивала на комментариях относительно некоторых действий мэра Москвы, и Маргарита была вынуждена попросить работников «Эха» ее изолировать от общения с назойливым юристом.