Умер американский певец Доктор Джон

Печальная новость облетела поклонников и ценителей блюза по всему миру после того, как стало известно о смерти легенды американского и мирового блюза, певца и музыканта Малькольма Джона Ребеннэка, которого широкая публика знала под псевдонимом Доктор Джон. Артист умер в 77 лет от сердечного приступа, говорится в сообщении в Facebook.

Родные и близкие Доктора Джона поблагодарили поклонников за теплые слова и соболезнования, а также попросили уважать их право на личную жизнь. О том, когда и где состоятся прощание и похороны звезды, родственники сообщает немного позднее, отмечает ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о другой трагической новости. После пятилетней борьбы с онкологией в США умер актер Александр Кузнецов. Артисту было только 59 лет.