Владимир Соловьев назвал низостью действия соратницы Навального

Владимир Соловьев выразил свое осуждение в отношении поведения соратницы Алексея Навального Любови Соболь, которая спровоцировала госпитализацию главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.​

Напомним, Маргарита явилась на эфир радио «Эхо Москвы», где у входа столкнулась с Соболь. У женщины была включена камера, и она настойчиво стала требовать у Симоньян комментариев по поводу различных действий Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не будет давать никаких комментариев, однако Соболь это не остановило. В итоге Маргарита была вынуждена обратиться за помощью к работникам радиостанции, потому что ей противопоказаны эмоциональные переживания из-за беременности. Позднее Telegram-канал RT сообщил о госпитализации Симоньян.

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Владимир Соловьев высказал свою позицию относительно поведения Соболь, а также упомянул, что «Эхо Москвы» должно было лучше позаботиться о приглашенной персоне.

«Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут Эхо Москвы», конечно, должно было обеспечить своему гостю… все необходимые условия, чтобы ей было комфортно. А они, уверен, в том или ином виде, по крайней​ мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации», — приводит слова журналиста и телеведущего РИА «Новости».

Стоит отметить, что позднее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес свои извинения пострадавшей Симоньян за допущенную ситуацию.