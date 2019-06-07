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Время не лечит: Певцов винит себя в смерти сына

Актер честно признался, что был плохим отцом.

Время не лечит: Певцов винит себя в смерти сына
Дмитрий Певцов/globallookpress.com

Актер Дмитрий Певцов в эфире программы «Он и она» на канале «ТВ Центр» заявил, что был плохим отцом для своего сына, который погиб в результате несчастного случая в 2012 году. Ребенок родился от отношений с сокурсницей Ларисой Блажко. В юном возрасте мать увезла его в Канаду. В 12 лет Даниил Певцов вернулся в родную страну. Он окончил школу в России, а потом Академию театрального искусства.

Певцов считает себя плохим отцом/globallookpress.com

По словам Певцова, у него не было желания общаться с сыном. Даниил прекрасно это чувствовал, когда поступил в институт. После у них появились какие-то темы для общения. Они даже вместе снимались, но все равно Певцов считает себя плохим отцом, который не дал сыну того, что он заслуживал.

После того, как актер женился на Ольге Дроздовой все поменялось. Жена настояла, чтобы Певцов наладил отношения с ребёнком. Она объяснила ему, что нельзя так относиться к родному человеку. Как считает Певцов, его сын мог бы стать звездой театра. Когда Даниил выходил на сцену, то словно какая-то лампочка зажигалась. Он, как считает актер, был очень мощной человеческой личностью.

В 2012 году Даниил Певцов упал с балкона, когда вышел покурить. Врачи делали все возможное, но спасти подростка не смогли. Певцов признается, что испытывает уже много лет боль, которую время не лечит.

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Время не лечит: Певцов винит себя в смерти сына
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