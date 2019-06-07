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Врач опроверг информацию о предстоящей операции Бари Алибасова

Но, как отмечает Марият Мухина, в больнице продюсер пробудет около месяца.

Врач опроверг информацию о предстоящей операции Бари Алибасова
Фото: globallookpress.

В настоящее время, пока Бари Алибасов находится в медикаментозном сне, возле его палаты дежурят не только родные и близкие продюсера, но и его личный врач Марият Мухина. В беседе с журналистами кр.ru, она опровергла информацию о том, что Бари Каримовича готовят к операции.

Как отмечает специалист, сейчас Алибасов ест через зонд, а меню его мало отличается от стола шестимесячного ребенка. В стационаре продюсер проведет от трех до четырех недель, а за по-настоящему праздничный стол сможет сесть не раньше, чем через год. Но и в будущем Алибасову придется придерживаться строгой диеты. Под запрет попадают острые, мучные, жареные блюда, можно только приготовленное на пару, все протертое.

Кстати, Марият отметила, что в магазин за продуктами Бари Алибасов ходил сам и покупал все, что ему заблагорассудится. Например, бутылочные чаи. Продюсер их очень любит, а вот врач его ругал за такие нездоровые привычки.

Кроме того, Мухина уверена, что проблемы с голосом и речью у продюсера со временем пройдут и все восстановится.

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Врач опроверг информацию о предстоящей операции Бари Алибасова
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