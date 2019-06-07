Журнал и сайт «Телепрограммы» побили очередной рекорд

На всю территорию России наконец-то пришло настоящее лето… Но это еще не все хорошие новости. Как сообщила исследовательская компания Mediascope, аудитория журнала «Телепрограмма» значительно выросла: на целых 7% по сравнению с прошлым годом. Это самые высокие темпы роста среди телегидов!

Но оставим сухую статистику специалистам. Важней другое: за этой цифрой — живые люди, присоединившиеся к армии наших читателей, поверившие нам. Все вместе вы вдохновляете нас каждый день на то, чтобы делать журнал интересным даже в наше непростое время.

Особенно приятно, что не только печатная версия, но и наш сайт teleprogramma.pro устанавливает рекорды — например, в минувшем мае аудитория сайта составила 13,5 млн уникальных посетителей.

Низкий вам поклон, друзья. Оставайтесь с нами!

Ваша «Телепрограмма».