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Гордон после конфликта с Собчак напомнила, что старше ее на год

Общественница отметила, что в России часто пытаются унизить женщину по возрастному принципу.

Гордон после конфликта с Собчак напомнила, что старше ее на год
Екатерина Гордон/globallookpress.com

Известный российский общественник Екатерина Гордон в Instagram еще раз оправдалась за свои слова о «старой и страшной Собчак», которые она на самом деле не говорила. Она напомнила, что так не считает. Кто-то просто взломал ее аккаунт в соцсетях и оставил компрометирующую запись на страничке светской львицы. Как сказала Гордон, вместе со своим директором она провела расследование. В ближайшее время она напишет заявление в полицию.

Гордон заметила, что на ее ресурсы осуществлялся вход с другого телефона. Как сказала общественница, оправдывается она исключительно потому, что для нее важно, чтобы ее имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному принципу или внешности. При этом она отметила, что порой действительно критиковала Собчак, но совсем за другие моменты.

«Провокация удалась — но может быть это лишний повод напомнить всем нам, что именно в России часто пытаются унижать женщину возрастом и внешностью. Кстати я старше Собчак на год. И как вы понимаете не считаю себя старой, страшной и неудачливой», — заявила Екатерина Гордон.

Напомним, что под философским постом Ксении Собчак о дружбе в Instagram появился комментарий Екатерины Гордон, в котором она называла светскую львицу старой и страшной. Многие пользователи были удивлены этой записи, которая была не совсем по теме. Позже стало известно, что аккаунт Гордон взломали неизвестные и она не имеет к этой записи никакого отношения.

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Екатерина ГордонКсения СобчакСоциальные сети
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Гордон после конфликта с Собчак напомнила, что старше ее на год
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