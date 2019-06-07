Сергей Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Алибасова

Адвокат Сергей Жорин в Instagram опубликовал снимки с репетиции похорон продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Семь лет назад тот непонятно для каких целей решил отрепетировать собственные похороны. Он лег в гроб. На опубликованных фотографиях рядом с гробом стоят музыканты группы «На-На». Они все в черном.

Как рассказал Жорин, жизнь для Алибасова разделилась на две части – до «Крота» и после. Как отметил адвокат, рано хоронить знаменитого продюсера. Он, как считает Жорин, еще многих недоброжелателей переживет.

больше по теме Сергей Жорин частично раскрыл завещание Бари Алибасова В нем присутствует и фамилия самого адвоката.

«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё. Будь здоров Бари. С Днём рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно», — заявил адвокат.

Отметим, что ранее Жорин делился текстом завещания Алибасова. Он отмечал, что в нем есть и его фамилия. Бари Алибасов перепутал с соком отравляющую жидкость и сделал большой глоток. Он получил сильнейший ожог пищевода. Сейчас продюсер находится в медикаментозном сне.