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Сергей Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Алибасова

На фотографиях все в черном стоят солисты группы «На-На».

Сергей Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Алибасова
Бари Алибасов/globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин в Instagram опубликовал снимки с репетиции похорон продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Семь лет назад тот непонятно для каких целей решил отрепетировать собственные похороны. Он лег в гроб. На опубликованных фотографиях рядом с гробом стоят музыканты группы «На-На». Они все в черном.

Как рассказал Жорин, жизнь для Алибасова разделилась на две части – до «Крота» и после. Как отметил адвокат, рано хоронить знаменитого продюсера. Он, как считает Жорин, еще многих недоброжелателей переживет.

«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё. Будь здоров Бари. С Днём рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно», — заявил адвокат.

Отметим, что ранее Жорин делился текстом завещания Алибасова. Он отмечал, что в нем есть и его фамилия. Бари Алибасов перепутал с соком отравляющую жидкость и сделал большой глоток. Он получил сильнейший ожог пищевода. Сейчас продюсер находится в медикаментозном сне.

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Тэги:

Бари АлибасовГруппа "На-на"медикаментозный сонСергей Жорин
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Сергей Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Алибасова
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