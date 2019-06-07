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Алибасов одаривал Лену Ленину шубами, но женился на другой

Звездный диетолог Марият Мухина поделилась с порталом Teleprogramma.pro забавными историями из жизни продюсера.

Алибасов одаривал Лену Ленину шубами, но женился на другой
Лена Ленина. фото: globallookpress

Накануне Бари Алибасов отметил свое 72-летие. Жизнелюбивый и жизнерадостный продюсер сейчас, как известно, находится в больнице после несчастного случая. Потому друзья звезды отечественного шоу-бизнеса решили вспомнить самые запоминающиеся шутки Бари Каримовича и рассказали их в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Одной забавной историей поделилась звездный диетолог Марият Мухина. Рассказала подруга Алибасова, впрочем, случай не о себе, а о Лене Лениной, давней подруге Бари Каримовича.

По словам врача, она когда-то претендовала на руку и сердце продюсера, который славится тем, что своим подругам всегда старается преподносить очень дорогие презенты. Мария и Лена – не исключение.

«Лене он всегда дарит шубы. И она шутила: «Шубу подарил — значит, обещал жениться, а сам меня отверг и выбрал Лидию Николаевну», — рассказывает Мухина.

А однажды, по словам диетолога, Бари Алибасов подарил Славе Жеребкину футболку с мордочкой поросенка, а перед этим интригующе поинтересовался, мол, если футболку с группой «На-На, вернее, с его, Славы, изображением подарю, носить будешь? Смысл розыгрыша состоял в том, что в то время Жеребкин немного располнел. Но после этого случая, всегда был в форме.

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Алибасов одаривал Лену Ленину шубами, но женился на другой
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