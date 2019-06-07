Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян боится потерять ребенка после конфликта с юристом Любовью Соболь. На вопрос журналистов, какие могут быть последствия после инцидента она сказала, что существует определенная угроза прерывания беременности. Звезда находится на восемнадцатой неделе. Также она отметила, что пока не понимает насколько все серьезно.

Напомним, что Маргарита Симоньян была госпитализирована в одну из московских клиник после инцидента с юристом Любовью Соболь, которая ожидала ее с включенной камерой у входа в редакцию «Эха». Юрист настойчиво требовала, чтобы Симоньян ответила на все вопросы. Спустя какое-то время журналистка почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

Отметим, что медики пока не комментируют ее состояние. В клинике Маргарите Симоньян предстоит провести минимум сутки. Затем, возможно, если ей станет лучше ее отпустят домой на лечение.

Маргарита Симоньян беременна третьим ребенком от популярного журналиста Тиграна Кеосаяна. У пары уже есть двое совместных детей, сообщают «Известия».