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Арбенина пришла на шоу Урганта в сутане католического священника

Певица сравнила студию с исповедальней.

Арбенина пришла на шоу Урганта в сутане католического священника
Диана Арбенина/globallookpress.com

Сумбурной и веселой получилась беседа Ивана Урганта и лидера группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной, ставшей гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Тон и направление разговору задал наряд, в котором певица появилась в студии. А он, признаться, был крайне необычен. Звезда появилась на публике в сутане католического священника.

Диана Арбенина и Иван Ургант
фото: страница Ивана Урганта в Instgaram

Это что-то значит или просто красиво?» — поинтересовался ведущий.

После непродолжительного обрывочного диалога о главных грехах. Диана неожиданно заявила, что она очень любит программу «Вечерний Ургант», но для нее всегда оставалась загадкой конфигурация студии, в которой стол ведущего стоит параллельно дивану для гостей, ведь так сидеть неудобно.

На вопрос Ивана Урганта о том, как, по ее мнению, должны гости, Арбенина неожиданно забралась с ногами на виденье и села напротив ведущего.

«Ведь так естественней, правда? Я смотрю тебе в глаза. И теперь я понимаю, почему так, потому что это исповедальня», — воскликнула звезда.

Диана Арбенина и Иван Ургант
Диана Арбенина и Иван Ургант. фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

Напомним, последний выпуск шоу вообще получился несколько костюмированным. Кроме Дианы, пред телезрителями перед этим перевоплощался и ведущий. Перед своими телезрителями он предстал в образе Пушкина, пошутив, что накладные бакенбарды слишком похожи на еврейские пейсы.

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Диана АрбенинаИван УргантпевицаПрограмма «Вечерний Ургант»сутана
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Арбенина пришла на шоу Урганта в сутане католического священника
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