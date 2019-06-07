Арбенина пришла на шоу Урганта в сутане католического священника

Сумбурной и веселой получилась беседа Ивана Урганта и лидера группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной, ставшей гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Тон и направление разговору задал наряд, в котором певица появилась в студии. А он, признаться, был крайне необычен. Звезда появилась на публике в сутане католического священника.

Это что-то значит или просто красиво?» — поинтересовался ведущий.

После непродолжительного обрывочного диалога о главных грехах. Диана неожиданно заявила, что она очень любит программу «Вечерний Ургант», но для нее всегда оставалась загадкой конфигурация студии, в которой стол ведущего стоит параллельно дивану для гостей, ведь так сидеть неудобно.

На вопрос Ивана Урганта о том, как, по ее мнению, должны гости, Арбенина неожиданно забралась с ногами на виденье и села напротив ведущего.

«Ведь так естественней, правда? Я смотрю тебе в глаза. И теперь я понимаю, почему так, потому что это исповедальня», — воскликнула звезда.

Напомним, последний выпуск шоу вообще получился несколько костюмированным. Кроме Дианы, пред телезрителями перед этим перевоплощался и ведущий. Перед своими телезрителями он предстал в образе Пушкина, пошутив, что накладные бакенбарды слишком похожи на еврейские пейсы.