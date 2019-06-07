Бари Алибасов высмеял джинсы и худобу Сергея Соседова

Для музыкального критика Сергея Соседова ЧП с Бари Алибасов стало полной неожиданностью. И хотя тесных дружеских отношений с продюсером у него не было, несколько интересных историй порталу Teleprogramma.pro музыкальный критик рассказал.

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Одной из любимых тем для шуток была излишняя худоба Соседова. В прошлом году Бари Каримовича сильно позабавил снимок критика на море. Когда на побережье встретились Сергей и Бари Каримович, продюсер спросил автора снимка Дмитрия Коробейникова, мол, ты этот снимок в журнал «Концлагеря России» собираешься отправлять?

Не оставлял в покое Алибасов и стиль Соседова. Бари считал одежду критика старомодной и при встречах отпускал шутки на эту тему, интересуясь, например, из какого сундука он достает такое старье, которое он носил еще во времена «Интеграла». Хотя на самом деле шелковая желтая рубашка была авторской работой белорусской художницы.