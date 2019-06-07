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Врач оценила слова Малышевой об опасности ожирения

По словам Елены Терешиной, полнота у женщин после 50 лет чаще естественна.

Врач оценила слова Малышевой об опасности ожирения
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Завлабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина считает, что лишний вес, имеющийся у женщин старше 50 лет, не в каждом случае связан с преданием. Так специалист прокомментировала недавнее высказывание известного телеврача Елены Малышевой.

Как отмечает Терешина, конечно, ожирение может стать следствием переедания. У этого явления есть название — нарушение пищевого поведения. Но нередко женщины после 65 лет напротив худеют, и атрофия подкожного жира ведет к многочисленным возрастным заболеваниям, пишет РИА Новости.

«Поэтому, когда я читаю лекции женщинам, говорю: берегите свою подкожную жировую ткань», — заключила врач.

Напомним, 5 июня телеведущая заявила, что люди, перешагнувшие 50-летний рубеж, природе уже не нужны. А самый приятный для людей способ вырыть себе могилу – использовать вилку и нож. Как уточнила звезда медицинских шоу, наиболее часто диагноз ожирение ставят дамам старше 45 лет, когда мышечная масса снижена и тестостерона нет.

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Врач оценила слова Малышевой об опасности ожирения
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