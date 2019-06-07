Ургант в образе Пушкина сравнил свои бакенбарды с пейсами

6 июня в России отмечалась большая дата – 220-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. По этому случаю в очередном выпуске своего шоу Иван Ургант не стал, по традиции, комментировать самые интересные новости, произошедшие в стране и мире. А просто вышел в образе великого поэта. Зрелище, надо признаться, было прелюбопытное. Не смог сдержать смеха от своего внешнего вида и сам ведущий.

«Скажут: день рождения у русского поэта, а кто вышел? На некоторых людях бакенбарды выглядя бакенбардами, а не которых – пейсами. Что они там вообще делают на Первом канале?», — смеется Иван, приглаживая накладную растительность на щеках.

Но кроме шуток, ведущий отметил, что для него, человека, который говорит по-русски, думает по-русски, является русским, что бы ни говорило сейчас видео, это огромный праздник. Потому что Пушкин, можно иронизировать или нет, это наше все, он сформировал русский язык в том виде, в каком мы сегодня на нем говорим.

«Если бы он прожил буквально на несколько лет больше, хотя бы на пять, он застал бы фотографию, и вы поняли, насколько далеко я от него нахожусь в этом образе. А если бы прожил на 80 лет дольше – застал бы гражданскую авиацию и пришел бы в аэропорт, который в будущем будет носить его имя», — отмечает Ургант.

При этом, как отмечает Иван, если бы Александр Сергеевич прожил на 220 лет дольше, сто работал бы на Первом канале, брал интервью у людей и ездил по разным странам, снимал передачи. А он, Ургант, путешествовал бы вместе с ним. Последний пример, сравнивающий великого поэта с Владимиром Познером, особенно понравился аудитории.

Кстати, несколько дней назад популярный ведущий в эксклюзивном интервью порталу Teleprogrammа.pro рассказал, что остается за кадром юмористического шоу и как авторы и ведущий справляются с нештатными ситуациями.