НОВОСТИ

Ургант в образе Пушкина сравнил свои бакенбарды с пейсами

Популярный ведущий отметил день рождения великого поэта.

Ургант в образе Пушкина сравнил свои бакенбарды с пейсами
фото: кп

6 июня в России отмечалась большая дата – 220-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. По этому случаю в очередном выпуске своего шоу Иван Ургант не стал, по традиции, комментировать самые интересные новости, произошедшие в стране и мире. А просто вышел в образе великого поэта. Зрелище, надо признаться, было прелюбопытное. Не смог сдержать смеха от своего внешнего вида и сам ведущий.

«Скажут: день рождения у русского поэта, а кто вышел? На некоторых людях бакенбарды выглядя бакенбардами, а не которых – пейсами. Что они там вообще делают на Первом канале?», — смеется Иван, приглаживая накладную растительность на щеках.

Но кроме шуток, ведущий отметил, что для него, человека, который говорит по-русски, думает по-русски, является русским, что бы ни говорило сейчас видео, это огромный праздник. Потому что Пушкин, можно иронизировать или нет, это наше все, он сформировал русский язык в том виде, в каком мы сегодня на нем говорим.

Иван Ургант в образе Александра Пушкина
Иван Ургант в образе Александра Пушкина. фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

«Если бы он прожил буквально на несколько лет больше, хотя бы на пять, он застал бы фотографию, и вы поняли, насколько далеко я от него нахожусь в этом образе. А если бы прожил на 80 лет дольше – застал бы гражданскую авиацию и пришел бы в аэропорт, который в будущем будет носить его имя», — отмечает Ургант.

При этом, как отмечает Иван, если бы Александр Сергеевич прожил на 220 лет дольше, сто работал бы на Первом канале, брал интервью у людей и ездил по разным странам, снимал передачи. А он, Ургант, путешествовал бы вместе с ним. Последний пример, сравнивающий великого поэта с Владимиром Познером, особенно понравился аудитории.

Кстати, несколько дней назад популярный ведущий в эксклюзивном интервью порталу Teleprogrammа.pro рассказал, что остается за кадром юмористического шоу и как авторы и ведущий справляются с нештатными ситуациями.

Вам может быть интересно:

Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети» Иван Ургант впервые за долгое время показал подросшую дочку Нину «Scream наш!»: Иван Ургант «проводил» Сергея Лазарева на «Евровидение»

Тэги:

Александр Пушкинбакенбардыдень рожденияпейсыПрограмма «Вечерний Ургант»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ургант в образе Пушкина сравнил свои бакенбарды с пейсами
Интересно?
Поделись с друзьями: