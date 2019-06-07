Федосеева-Шукшина слегла с аритмией после отравления Алибасова

Именно по этой причине супруга не смогла прийти в больницу, чтобы поздравить Бари Каримовича с 72-летием.

Как уже сообщалось, известный российский продюсер Бари Алибасов оказался на больничной койке после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Травмы оказались очень тяжелыми, но барии Каримович стойко переносит боль. И даже в силу возможностей отпраздновал 6 июня свое 72-летие.

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С праздником его пришли поздравить участники группы «На-На» и Андрей Разин. А вот супруги среди гостей Алибасова в НИИ имени Склифосовского не было. Все дело в том, что Лидия Федосеева-Шукшина сама очень плохо себя чувствует после происшествия с супругом.

По словам врача Бари Алибасова, Марият Мухиной, у Лидии Николаевны здоровье слабовато, и каждый волнительный момент сопровождается мерцательной аритмией. Вот и сейчас от переживаний и плохого самочувствия Шукшина слегла, пишет кр.ru.

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Напомним, накануне продюсера ввели в состояние медикаментозного сна. А через несколько дней медики определят дальнейшую стратегию лечения звездного пациента.